Арт-терапевтическая встреча, на который ты исследуешь гармонию между своими желаниями, внутренними критиками и стремлением вперёд, превратив этот процесс в уникальный ресурс для 2026 года. Взяв за основу мощный и архетипический образ Лошади — символа свободы, жизненной силы, грации и движения вперед, ты создашь уникальные талисманы для привлечения ярких возможностей в новом году. Лошадь — это не просто животное; это воплощение дикого духа, верный спутник в путешествиях и символ неукротимой жизненной энергии. Задача этой встречи — приручить эту энергию, вступить с ней в союз и позволить ей унести нас навстречу самым счастливым моментам. Что тебя ждёт? • Творческий процесс: Будешь работать с различными материалами: офисной бумагой, ручками, карандашами, восковыми мелками, ножницами, клеем, мишурой, блестками и бусинками. Ты сможешь создать свою уникальную карту вдохновения, которая станет твоим личным талисманом на 2026 год. • Групповое взаимодействие: В ходе занятия ты будешь работать в группе, что позволит обменяться идеями и вдохновением с другими участниками. Здесь будет присутствовать атмосфера поддержки и творчества • Психоаналитическая рамка: Рассмотрят создаваемые образы как проекции «Я» (Эго), его взаимоотношений с инстинктами (Ид), внутренними критиками (Супер-Эго) и внешним миром. Каждая лошадь, которую ты создашь, станет частью твоей личности или аспектом твоей жизни. • Демонстрация: В программе предусмотрен отрывок фильма, который поможет погрузиться в атмосферу и настроиться на творческий процесс. Ведущая: Наталья Козлова — психоаналитический психолог, арт-терапевт