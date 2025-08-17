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Alex Abra. Latino Jazz

Дом винтажной музыки, улица Орджоникидзе, 1

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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В компании с ведущими джазменами столицы Алекс Абра отправит тебя в путешествие по Мексике, Кубе, Бразилии, а также во времени — в золотую эпоху, когда отовсюду звучал джаз, а дамы и их кавалеры надевали роскошные наряды. «The Girl From Ipanema», «Quizas Quizas Quizas», «Mas Que Nada», «Corcovado» и многие другие ретро латино хиты, а также джазовые стандарты из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Перри, Комо в ритмах латино. Главная особенность каждого шоу Алекса Абра — это множество юмора и общения с публикой. Алекс Абра — обладатель бархатного баритона; победитель международного джазового фестиваля Усадьба Джаз 2019; участник проекта А.Градского «Анти-Голос»; участник проекта «Поймай меня, если сможешь» РОССИЯ 1; резидент московских джаз клубов и многих других площадок. Также Алекс Абра свободно владеет английским, французским и итальянским языками, что придает звучанию аутентичность.

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