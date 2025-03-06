В преддверии Международного женского дня приходи на лекцию-путешествие в историю советской эпохи, где проследишь эволюцию роли женщины в обществе, политике и культуре СССР. От работницы за станком до женщины за штурвалом самолета, от колхозницы до министра, от домохозяйки до интердевочки — все эти образы складываются в уникальную мозаику советской эпохи. Раскроешь секреты советского парадокса: как в стране победившего равноправия женщины продолжали нести двойное бремя — профессиональной реализации и домашних обязанностей. Узнаешь, почему образ «работающей матери» стал символом эпохи, и как он повлиял на современное положение женщин в обществе. Лектор: Александр Фокин - кандидат исторических наук, автор книг «Коммунизм не за горами. Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов», «Тетради Верхне-Уральского политического изолятора, 1932-1933», обладатель грантов РНФ, РФФИ, Президента РФ, автор телеграм канала USSResearch. Количество мест ограничено.