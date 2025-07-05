Увлекательная лекция-погружение в мир высоких технологий и космических исследований! Ты узнаешь, как современные марсоходы, такие как Perseverance и Curiosity, преодолевают суровые условия на Красной планете и что стоит за их выдающимися достижениями. Расскажут про уникальные технологии, которые позволяют этим роботам исследовать марсианскую поверхность, анализировать почву и искать признаки жизни, раскрывая тайны Марса и приближая человечество к его колонизации. Присоединяйся и становись частью этой космической одиссеи где наука и технологии меняют понимание Вселенной! Спикер: Никита Матасов, аэрокосмический инжен?ер, участник отряда космонавтов ЦПК-МАИ , популяризатор космонавтики.