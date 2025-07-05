Иногда человек точно знает, что тревожится, а иногда перестаёт замечать тревогу, и она становится неотъемлемой частью его жизни. Данный тренинг поможет разобраться в своей тревожности без самокритики и давления. Ты научишься управлять тревожными состояниями, позволяя почувствовать, какой может быть жизнь без них. На этом тренинге ты узнаешь: — Что такое тревога, замаскированная под рефлексию, и что с этим делать — Что такое ретроспективная тревога. Узнаешь, что делать, если часто испытываешь тревогу после общения и тебе знакома мысль: «Я всё испортил(а)» — Если ты часто испытываешь страх быть неправильным, ты узнаешь, как связаны тревога и самооценка, и как разорвать эту порочную связь. — «А вдруг что-то случится?» — тревога в моменты покоя, и когда всё хорошо. Знакомо? Ты научишься быть и признавать спокойствие, как безопасное состояние. — «Ты точно уверен(а)?», «А вдруг это глупо?», «А если я опять делаю не то». Знакомы эти слова? Ты научишься находить опору в себе и перестанешь всё время сомневаться Ведущие: Захарова Дарья Александровна — психолог клиники «Медицинский центр психического здоровья Фадеевой» Фадеева Майя Валерьевна — психиатр, директор клиники «Медицинский центр психического здоровья Фадеевой»