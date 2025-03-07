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Концерты
Про событие
Внимание: продажи остановлены организатором. В программе перформанса собраны все самые известные музыкальные образы выдающихся женщин в искусстве: Марией Каллас, Любовью Орловой, Эллой Фицджеральд, Лайзой Минелли, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Тиной Тёрнер, Кармен Мирандой и Марлен Дитрих. Ольга Ступина и симфо-джазовая группа B-Band исполнят самые разные композиции– от оперы до джаза, рока и диско.
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