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[отменено] Акустический концерт Divas в особняке

Особняк Гоголя, Никитский бульвар, 7А

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от 3500₽ до 10000₽
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Концерты

Про событие

Внимание: продажи остановлены организатором. В программе перформанса собраны все самые известные музыкальные образы выдающихся женщин в искусстве: Марией Каллас, Любовью Орловой, Эллой Фицджеральд, Лайзой Минелли, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Тиной Тёрнер, Кармен Мирандой и Марлен Дитрих. Ольга Ступина и симфо-джазовая группа B-Band исполнят самые разные композиции– от оперы до джаза, рока и диско.

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