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Активный сплав по реке Красивая Меча

Станция метро Орехово, Шипиловский проезд

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24500₽
Возраст 14+

Про событие

Тебя ждёт активное водное приключение по интересной реке с романтическим названием Красивая Меча. Всего 4 часа езды от Москвы — и ты окажешься на зелёных просторах Центральной России, вдали от забот и суеты мегаполиса (предусмотрен трансфер от метро Орехово к старту маршрута и обратно). Плеск воды о борта лодки на бурлящих перекатах, шепот ветра в траве, а вечером — треск костра и вкуснейший ужин. Извилистый маршрут не даст скучать, порадует как весёлыми перекатами, так и интересными обносами. А на суше встретишь необычные природные достопримечательности: Ведьмина гора, Конь-камень, Ишутинское городище — всё это пройдёшь налегке, дав отдых рукам от вёсел. Три дня будешь жить в палатках, готовить настоящую походную еду, дышать только свежим воздухом — всё для пользы здоровья! Специальный опыт не обязателен: всему научат в процессе. В стоимость уже входит комфортный трансфер из города и обратно, в котором можно сладко поспать в пути.

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