Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Совершенно не нужно быть актёром: это тренинг для тех, кто хочет увидеть себя во взаимодействии с другим человеком, вернуться в пресловутое, но неисследованное «здесь и сейчас». Лиза — профессиональная актриса, детский и взрослый педагог по актёрскому мастерству и сценической речи. На что будут направлены упражнения и практики: — Создание глубокого общения и совместного творчества — На развитие эмпатии и доверия — На поиск баланса «брать-отдавать» — На звучание и освобождения тела от напряжения и зажимов Приходи в безопасное пространство, которое создано для того, чтобы не соответствовать, а просто быть. Запись через ТГ по кнопке выше.
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