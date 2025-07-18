Совершенно не нужно быть актёром: это тренинг для тех, кто хочет увидеть себя во взаимодействии с другим человеком, вернуться в пресловутое, но неисследованное «здесь и сейчас». Лиза — профессиональная актриса, детский и взрослый педагог по актёрскому мастерству и сценической речи. На что будут направлены упражнения и практики: — Создание глубокого общения и совместного творчества — На развитие эмпатии и доверия — На поиск баланса «брать-отдавать» — На звучание и освобождения тела от напряжения и зажимов Приходи в безопасное пространство, которое создано для того, чтобы не соответствовать, а просто быть. Запись через ТГ по кнопке выше.