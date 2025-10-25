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Пробное занятие по актёрскому мастерству

Красный октябрь
Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1, 4 этаж, чёрная дверь с электронным замком

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Как набраться смелости и найти точку перезагрузки? В арт-кластере «Красный Октябрь» проходит набор в творческое комьюнити «Полярная студия» для занятий актерскими практиками — с импровизациями, тренингами на внимание, работой с телом и голосом, обсуждениями фильмов, спектаклей и подготовкой к публичным творческим показам. Наставница Студии, Ксения Полярная, с помощью своего театрального опыта помогает людям неактерских профессий освободиться от скованности, стеснения и освободить свой голос. На пробных занятиях участники работают с телесными зажимами, прокачкой голоса, тренировкой внимания через игры и упражнения. И ооочень много импровизируют. А еще тут можно быть услышанным, обрести новых друзей и лучше познакомиться с тем, кто ты есть на самом деле. Форма одежды: удобная Обувь: сменная и спортивная Как добраться: Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб «Live Stars», «Olive Pizza». Заходи во двор под шлагбаум, поворачивай сразу направо, рядом с пиццерией большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow), заходи в дверь и поднимайся по лестнице до 4 этажа (предпоследний). Бонус: по промокоду 10% КОМЬЮНИТИ скидка

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