Исследование себя через актёрское мастерство и совместное творчество. Работать с вниманием, телом, речью, воображением, импровизацией и раскрепощением. Для кого? Для тех, кто жаждет творить. Для тех, кто хочет раскрепоститься и ещё больше познакомиться с собой. Для тех, кто хочет найти единомышленников. Для тех, кто всегда хотел, но не решался. Если ты когда-либо чувствовал, что тебе не хватает смелости, свободы или выразительности, возможно, студия актёрских практик — именно то место, где всё это рождается. Не внешним усилием, а изнутри. Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб «Live Stars», «Olive Pizza». Заходи во двор под шлагбаум, поворачиваешь сразу направо, рядом с пиццерией большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow), заходи в дверь и поднимайся по лестнице до 4 этажа (предпоследний). Бонус: по промокоду КАВЁР 10% скидка