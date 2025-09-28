Пробное занятие по актёрскому мастерству | 17:00
Берсеневская набережная, д. 5, стр. 1, 4 этаж. Чёрная дверь с электронным замком.
Начало:
Завершение:
950₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Исследование себя через актёрское мастерство и совместное творчество. Работать с вниманием, телом, речью, воображением, импровизацией и раскрепощением. Для кого? Для тех, кто жаждет творить. Для тех, кто хочет раскрепоститься и ещё больше познакомиться с собой. Для тех, кто хочет найти единомышленников. Для тех, кто всегда хотел, но не решался. Если ты когда-либо чувствовал, что тебе не хватает смелости, свободы или выразительности, возможно, студия актёрских практик — именно то место, где всё это рождается. Не внешним усилием, а изнутри. Ориентиры у входа во двор: «Ореховый цех», клуб «Live Stars», «Olive Pizza». Заходи во двор под шлагбаум, поворачиваешь сразу направо, рядом с пиццерией большая коричневая железная дверь (над ней вывеска Wow Moscow), заходи в дверь и поднимайся по лестнице до 4 этажа (предпоследний). Бонус: по промокоду КАВЁР 10% скидка
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