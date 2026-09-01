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Аксессуары: красота в деталях

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

На встрече заглянешь в шкатулку модной истории: поговоришь о легендарных платках Hermès, белом воротничке Карла Лагерфельда и аксессуарах как произведениях искусства. А затем посмотришь в зеркало времени, чтобы понять, какие детали формируют стиль будущих сезонов осень/зима 2026 и весна/лето 2027. Ведь именно детали создают образ и шепчут то, о чём одежда умалчивает. О лекторе: Екатерина Свирина — эксперт с 20-летним опытом работы в модной индустрии в России, США, Италии и других странах Европы. Она работала фэшн-продюсером и управляющим фэшн-редактором журнала Cosmopolitan, а также была лектором в ведущих ВУЗах (РЭУ им. Плеханова, ВШЭ, МГУ, Британская высшая школа дизайна) и лекториев (лекторий Московской недели моды, Frenchie, Masters Moscow, Odmo space). В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.

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