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Akamaru Fest

ДК ЗИЛ, Восточная улица, 4к1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6000₽
Возраст 14+
Фестивали

Про событие

Яркое пространство для всех фанатов гик-культуры. Тебя ждёт незабываемый день, полный креатива, впечатлений и новых знакомств. В программе: — Конкурс косплея с участием великолепных косплееров; — Конкурс фотокосплея для фотографов и косплееров; — Выставка автомобилей в аниме-стиле от Itasha Wave; — Интерактивные стенды от партнёров фестиваля; — Ярмарка с товарами от авторов; — Шоу-программа; — Зона настольных игр для отдыха между активностями; — Множество фото и видео зон. Московский фестиваль косплея понравится любителям аниме, видеоигр, настольных игр, комиксов и просто весёлым людям. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/akamarufest

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