На нашей не будет скучной теории — только интересные факты! Познакомишься с основными категориями крепких напитков, историей их появления и технологиями производства. Узнаешь о сходствах и различиях крепкого из разных стран, характерных вкусах и ароматах. Ведущий кавист расскажет о правильной подаче, гастрономических сочетаниях и подходящих бокалах.