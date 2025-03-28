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Еда
Про событие
На нашей не будет скучной теории — только интересные факты! Познакомишься с основными категориями крепких напитков, историей их появления и технологиями производства. Узнаешь о сходствах и различиях крепкого из разных стран, характерных вкусах и ароматах. Ведущий кавист расскажет о правильной подаче, гастрономических сочетаниях и подходящих бокалах.
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