Гипнотический саунд на стыке хауса, этники и живых вибраций. Событие объединит музыку, атмосферу и аудиторию, для которой клубная культура — это стиль жизни. Aiwaska — проект продюсера с многолетним опытом, создающего глубокий и атмосферный звук с элементами этники и органических инструментов. Его релизы выходят на Get Physical, Crosstown Rebels, Exploited и других лейблах, а треки поддерживают Solomun, Black Coffee, Damian Lazarus и Claptone. Проект известен не только музыкой, но и инициативами в поддержку природы, включая серию событий Aiwaska Planet и участие в Grammy-кампании с треком Живи этой ночью (Live Tonight). Atlas Club станет пространством, где соединяются роскошь, звук и энергия ночи. Гостей ждёт иммерсивная атмосфера, сильный музыкальный лайнап и публика, выбирающая премиальный формат отдыха. Выступление Aiwaska задаст тон вечеру, в котором музыка становится не просто фоном, а полноценным опытом. Дресс код: коктейльный или вечерний.