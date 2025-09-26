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Аффинаж. Концерт на корабле

Теплоход «РИО-1», Ленинградское шоссе, 51А, Причал № 1, Северный речной вокзал

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от 4500₽ до 7850₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Петербургский ансамбль возвращается на самую романтичную локацию столицы: на корабль, курсирующий по Москве-реке. Для этого эксклюзивного концерта подготовлена специальная программа — редкие и необычные песни, но и главные хиты тоже прозвучат. Исполняй их так, чтобы завидовали с берегов. Сбор гостей в 18:30, посадка в 19:00 и отплытие в 19:30

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