Превратили веранду в самый уютный зал города. Пледы, воздух, звёзды и большое кино. О фильме: Дик Харпер и его молодая жена Джейн привыкли жить красиво. Но в тот момент, когда они затеяли строительство бассейна, Дика неожиданно уволили, оставив его с непогашенной задолженностью за дом в $70 тыс. Понимая, что долго скрывать от соседей бедственность своего положения им не удастся, парочка начинает промышлять мелким грабежом, постепенно входя во вкус. Свободная рассадка. Занимай лучшее место сам — хоть у края, хоть в самом центре атмосферы. Когда быть: Приходи за 10 минут до сеанса. Успеешь взять напиток, устроиться поудобнее и выдохнуть. Важно: Не забудь паспорт — это единственный строгий пункт в вечере.