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Независимый артист, битмейкер, звукорежиссёр и гострайтер. Мультижанровость и эксперименты в музыке — это то, что выделяют его на фоне других артистов. Совершенно не понятно, какой будет следующий трек и в каком жанре, но совершенно точно, что это будет интересно.
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