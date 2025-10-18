Независимый артист, битмейкер, звукорежиссёр и гострайтер. Мультижанровость и эксперименты в музыке — это то, что выделяют его на фоне других артистов. Совершенно не понятно, какой будет следующий трек и в каком жанре, но совершенно точно, что это будет интересно.