Двухчасовой сет-лист, собравший в себе жемчужины репертуара, раскроет перед аудиторией всю палитру музыкальных переживаний Abyssphere. Abyssphere исполняется 20 лет, и чтобы отметить два десятилетия незабываемых мгновений, группа готовит для своих слушателей в Санкт-Петербурге настоящий подарок: большой сольный концерт, наполненный энергетикой, ностальгией и новыми эмоциями. Приходи окунуться в мир, где каждая нота несёт заряд вдохновения, а музыка объединяет сердца. На сцене группа раскроет всю глубину своего творчества, даря эмоциональный всплеск и ощущение причастности к истории.