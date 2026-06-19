ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

90 минут, за которые ты научишься выбирать вино…или нет

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Можно ли научиться выбирать вино за 90 минут? Скорее всего, нет. Но за это время вполне можно избавиться от большинства винных страхов, перестать теряться перед длинной полкой в магазине и понять, почему одни бутылки стоят как хороший ужин, а другие — как авиабилет. На этой встрече винный журналист, преподаватель и автор бестселлера «Виномания» Дмитрий Мережко расскажет о вине без снобизма, сложных терминов и необходимости что-либо запоминать. Поговоришь о том, как устроен современный винный мир, каким надписям на этикетке действительно стоит доверять, почему рейтинги не всегда работают и можно ли найти отличное вино практически в любой ценовой категории. Эта встреча — не лекция для профессионалов и не мастер-класс сомелье. Это честный разговор для всех, кто любит вино или только начинает с ним знакомиться. О том, как получать от него больше удовольствия, меньше сомневаться и не бояться задавать вопросы. Возможно, через 90 минут ты не научишься выбирать вино безошибочно. Но точно начнёшь делать это гораздо увереннее. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:15. В стоимость билета включено угощение.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста