Можно ли научиться выбирать вино за 90 минут? Скорее всего, нет. Но за это время вполне можно избавиться от большинства винных страхов, перестать теряться перед длинной полкой в магазине и понять, почему одни бутылки стоят как хороший ужин, а другие — как авиабилет. На этой встрече винный журналист, преподаватель и автор бестселлера «Виномания» Дмитрий Мережко расскажет о вине без снобизма, сложных терминов и необходимости что-либо запоминать. Поговоришь о том, как устроен современный винный мир, каким надписям на этикетке действительно стоит доверять, почему рейтинги не всегда работают и можно ли найти отличное вино практически в любой ценовой категории. Эта встреча — не лекция для профессионалов и не мастер-класс сомелье. Это честный разговор для всех, кто любит вино или только начинает с ним знакомиться. О том, как получать от него больше удовольствия, меньше сомневаться и не бояться задавать вопросы. Возможно, через 90 минут ты не научишься выбирать вино безошибочно. Но точно начнёшь делать это гораздо увереннее. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:15. В стоимость билета включено угощение.