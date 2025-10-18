На лекции ты узнаешь, можно ли научиться быть счастливым у Пифагора — человека, жившего 2500 лет назад и известного в основном благодаря урокам математики в школе. Ты откроешь для себя практики, которые применялись в философской школе Пифагора, и попробуешь применить некоторые из них на себе. Пифагор — древнегреческий философ и математик с уникальной биографией: — одним из первых начал применять доказательный метод для подтверждения законов, тем самым положив основу естественно-научного мировоззрения; — сформулировал математические основы музыки, которую мы все слушаем сегодня; — одним из первых назвал себя «философом» и заложил основы европейской философии, которая сейчас вновь становится популярной; — был человеком мира — учился в Египте, Вавилоне, Персии и Индии. Лекцию читает Егор Думчев — руководитель культурного центра и школы философии «Новый Акрополь» на Арбате, философ. Читает лекции по философии, истории, культуре. Проводит практикумы и киноклубы. Является активным участником экологических проектов и инициатив и популяризатором экологичного образа жизни. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.