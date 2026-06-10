Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни. Она точно знает, что для него потребуется, – команда лучших в своём деле, начиная с её давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее. Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent