ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

8 марта: Bushido Zho и другие

Base
улица Орджоникидзе, 11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

BASE x ТРАПДОМ х GAS:ON представляют: Для тех, кто устал от типичных восьмимартовских тусовок – самый громкий движ грядущей субботы! В лайне только топы: хитмейкер BUSHIDO ZHO, новичок чартов ПОЛКА и современный романтик WIPO. Ну а соуса за диджейским пультом раздаст всеми любимый JOHN HOWEVER. Лайнап: Bushido Zho / Полка / Wipo / John However / Endi / DJ FLURR / CHMYAUK / Ohilosha / Gufenko Цветы для девушек, праздничные тематические активности и неожиданные сикрет-гесты ждут тебя на протяжении всей ночи.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста