BASE x ТРАПДОМ х GAS:ON представляют: Для тех, кто устал от типичных восьмимартовских тусовок – самый громкий движ грядущей субботы! В лайне только топы: хитмейкер BUSHIDO ZHO, новичок чартов ПОЛКА и современный романтик WIPO. Ну а соуса за диджейским пультом раздаст всеми любимый JOHN HOWEVER. Лайнап: Bushido Zho / Полка / Wipo / John However / Endi / DJ FLURR / CHMYAUK / Ohilosha / Gufenko Цветы для девушек, праздничные тематические активности и неожиданные сикрет-гесты ждут тебя на протяжении всей ночи.