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8 любящих женщин

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Музыкальный, абсурдный детектив под хиты «Stayin’ Alive», «Stand By Me», в котором смешно ровно до той секунды, пока это не становится про тебя. Канун Рождества, загородный дом, отрезанный метелью от мира, и восемь женщин, у каждой из которых есть что скрывать…Хозяина дома находят с ножом в спине: телефон перерезан, машина сломана, чужих в доме не было…значит, убийца — одна из восьми. Час за часом праздник превращается в допрос, а допрос — в блистательный концерт: под «Proud Mary», «Stayin’ Alive» и «Stand By Me» с каждой героини слетает ещё одна маска. Обвинения, пощёчины, обмороки, пистолет, снежная буря и ни единого шанса вызвать полицию Разгадаешь ли ты главную тайну этого дома раньше, чем прозвучит последняя нота? Продолжительность: 1 час 15 минут

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