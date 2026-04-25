Вечер в TED-формате, где ты услышишь короткие семиминутные выступления об удивительных встречах с красотой Природы. Спикеры — люди разных профессий, для которых путешествия стали частью жизни и внутренней философией. Ведущие: Татьяна Чернышёва — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Ведущая курсов и практикумов по философии, психологии, культурологии. Ведет авторские курсы по истории искусств, пишет статьи в журнал «Человек баз границ», любит путешествия и принимает участие в научных и экологических экспедициях. Александр Чернышёв — преподаватель школы философии «Новый Акрополь». Увлечённый астроном, москвовед и путешественник. Елена Белега — преподаватель школы философии «Новый Акрополь», научный журналист, старший научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук. Вход свободный по предварительной регистрации.