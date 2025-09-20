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Всем, кто помнит, любит и слушает Театр Яда, радостная весть: в клубе Склад №3 прозвучат каверы, посвящения и прочие отблески и отголоски. Приходи порадоваться друг другу, обменяться воспоминаниями и почтить память Яна Никитина. Участники: EЛEVEN Accasari MC Prorok Кирилл Захаров Захар Зорькин (вдовий вдох) Марсианские Ущелья Азат Марабян (почему коммутатор молчит) The darkest supernova Виктор Дрыжов (DUKKHA) Mal-Ism и другие
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