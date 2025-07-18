Пацаны споют все свои самые знаковые песни для самого дальнего столика. Повеселишься, погрустишь, послэмишься, и всё это на, по-настоящему, большой площадке. Лето бывает раз в году, а такой лайпап ещё реже. Официальный старт продаж 26.05, и это твоя единственная возможность приобрести билеты по минимальной цене.