В этот вечер ты познакомишься с традиционной кухней Германии и сможешь разобраться, как еда и вино раскрываются в паре, где каждый вкус на своём месте. Ты попробуешь 4 блюда и 4 вина, а также очень необычный велком-дринк, с которого начнётся вечер. Тебя ждёт не только вкусная еда и вино, но и культурный контекст. Поговоришь о немецкой культуре, истории, поэзии, языке и образах — и, конечно, послушаешь стихи Гёте. Ведь без него ни одно настоящее немецкое застолье не обходится.