ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Немецкий гастроужин

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этот вечер ты познакомишься с традиционной кухней Германии и сможешь разобраться, как еда и вино раскрываются в паре, где каждый вкус на своём месте. Ты попробуешь 4 блюда и 4 вина, а также очень необычный велком-дринк, с которого начнётся вечер. Тебя ждёт не только вкусная еда и вино, но и культурный контекст. Поговоришь о немецкой культуре, истории, поэзии, языке и образах — и, конечно, послушаешь стихи Гёте. Ведь без него ни одно настоящее немецкое застолье не обходится.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста