Даже от самого прекрасного, всеми любимого и в каждом углу распиваемого Рислинга можно устать. Ровно как от Совиньон блана или Шардоне. Понимаем, и приглашем на дегустацию 5 необычных белых сортов. Тебя ждут интересные и незаезжаенные белые со всего света. Попробуешь новые сорта и узнаешь, чем можно заменить своих любимчиков. Обязательно сыграешь в «найди сорт-побратим» (или, как вариант, «на какой любимый сорт ты похож»). Дегустация очень понравится продвинутым любителям вина. Новичкам тоже будет интересно: есть особый шик в том, чтобы открывать мира вина не с попсового топ-10. Тебя ждет 5 вин и небольшие закуски.