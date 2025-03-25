ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

5 неочевидных белых сортов

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Даже от самого прекрасного, всеми любимого и в каждом углу распиваемого Рислинга можно устать. Ровно как от Совиньон блана или Шардоне. Понимаем, и приглашем на дегустацию 5 необычных белых сортов. Тебя ждут интересные и незаезжаенные белые со всего света. Попробуешь новые сорта и узнаешь, чем можно заменить своих любимчиков. Обязательно сыграешь в «найди сорт-побратим» (или, как вариант, «на какой любимый сорт ты похож»). Дегустация очень понравится продвинутым любителям вина. Новичкам тоже будет интересно: есть особый шик в том, чтобы открывать мира вина не с попсового топ-10. Тебя ждет 5 вин и небольшие закуски.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста