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4Steps Fun

2-я улица Энтузиастов, 5к18

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 21+
Стендап
Игры
Необычное

Про событие

Игровой отрыв для взрослых — 8 часов игровых и творческих заданий. Не тренинг, не квест, не тимбилдинг. А всё в одном :) 4Steps Fun — это пространство, где участники смогут позволить себе отпустить серьёзные дела и искренне повеселиться, прожить состояние детской безмятежности, получить удовольствие от игры с собой и другими. Будут: - игры на знакомство - забавные командные игры (сдуть пушистиков на скорость, собрать пирамиду из стаканчиков на время, забавные эстафеты) - игры на раскрепощение, и возможность подурачиться под музыку - Активити (показывать и угадывать загаданные слова) - Рисование пальчиковыми красками (на себе и бумаге) - Драки подушками - Бумажное шоу Авторы и ведущие программы: 1) Наталья Степанова — профессиональный психолог, основатель программы 4steps — эмоциональная гигиена. Опыт работы 15 лет. 2) Алена Дьяконова — event-продюсер, профессиональный организатор более 300 мероприятий в России, Турции, Вьетнаме, на Сейшелах.

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