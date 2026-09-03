Для идеального начало осени: Реклама снов — «след колесницы их оставил в эфире живых сплошную белую линию до самого края земли». Давай поиграем в молчанку — «стихи и песни в большом и маленьком количестве». Горе Деревянное — «шумные и угрожающие выходки». Девушка с Мотыгой — «ну мы хотя бы лучше чем группа «мы».