Ироническая драма о женском опыте, который долго оставался неудобной темой. О менструации, стыде, любви, теле, отношениях, коллективных установках и бесконечных попытках соответствовать ожиданиям. Это спектакль для тех, кто хотя бы раз слышал: «Ты слишком эмоциональная», «У тебя опять ПМС?», «Потерпи». И для тех, кто устал терпеть молча. Живой вокал, пластический театр, многоголосый хор и тонкая ирония превращают один менструальный цикл в историю, в которой легко узнать себя, своих подруг, маму, сестру или любимого человека. «28 дней» — не о месячных. Он о женщине, которой наконец дают право говорить своим голосом.