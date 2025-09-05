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24 плюс (возрастное ограничение)

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Любовь без границ как попытка утопии. Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка. Половина пьесы – реальные монологи с автобиографическими моментами актеров. Муж, жена и любовник попадают в такую ситуацию, где не могут отказаться друг от друга, и предпринимают попытки как-то с этим жить. (Не)любовь, отношения, секс, бывшие и нынешние… Попытки героев разобраться в себе и найти шаткое равновесие. Это честный и откровенный разговор о важном. Продолжительность – 1 час 40 минут.

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