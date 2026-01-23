Пространство вновь собирает тех, кто выбирает электронную музыку как стиль жизни. Этой ночью за пульт встанет Mirida — продюсер, чей внушительный двадцатилетний путь сформировал собственную философию звука. Его сет — это гарантия аутентичного и выверенного до мелочей исполнения, где каждая деталь имеет значение. Настроение вечера поддержат друзья и резиденты клуба. Их сеты выстроят атмосферу от первых, согревающих ритмов до глубокой ночи, где музыка станет единственным необходимым языком. LineUp: Mirida Kiida S.Samo Deflee Viking Nelli Вход свободный, по предварительной регистрации.