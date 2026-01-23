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23.01 Treff8

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Пространство вновь собирает тех, кто выбирает электронную музыку как стиль жизни. Этой ночью за пульт встанет Mirida — продюсер, чей внушительный двадцатилетний путь сформировал собственную философию звука. Его сет — это гарантия аутентичного и выверенного до мелочей исполнения, где каждая деталь имеет значение. Настроение вечера поддержат друзья и резиденты клуба. Их сеты выстроят атмосферу от первых, согревающих ритмов до глубокой ночи, где музыка станет единственным необходимым языком. LineUp: Mirida Kiida S.Samo Deflee Viking Nelli Вход свободный, по предварительной регистрации.

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