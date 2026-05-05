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1000 глаз доктора Мабузе

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

Будешь смотреть финальную часть «Доктора Мабузе». В этот раз методы доктора Мабузе адаптируются к послевоенной эпохе: на смену гипнозу приходят современные технологии тотальной слежки через скрытые камеры в берлинском отеле. В течение нескольких лет в ряде европейских стран происходят загадочные преступления: убийства, похищения, террористические акты, крупные финансовые кражи. Все они остаются нераскрытыми, но их объединяет общая черта — все жертвы бывали постояльцами берлинского отеля «Луксор»ю

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