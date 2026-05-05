Будешь смотреть финальную часть «Доктора Мабузе». В этот раз методы доктора Мабузе адаптируются к послевоенной эпохе: на смену гипнозу приходят современные технологии тотальной слежки через скрытые камеры в берлинском отеле. В течение нескольких лет в ряде европейских стран происходят загадочные преступления: убийства, похищения, террористические акты, крупные финансовые кражи. Все они остаются нераскрытыми, но их объединяет общая черта — все жертвы бывали постояльцами берлинского отеля «Луксор»ю