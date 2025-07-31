Джаз длиной в век — и один вечер на крыше, чтобы услышать всё. Стань героем классического голливудского кино: закат ложится на спины небоскребов, роковые красотки в вечерних платьях танцуют с джентльменами, официанты разносят коктейли. Звучит живой джаз — кокетливый, страстный, как в старом фильме. И ты — в самом сердце этой сцены. Оркестр Cool Groove Small Band расскажет историю джаза на языке музыки. Это концерт-путешествие по эпохам и стилям: от утончённого регтайма 30-х — до искромётного джаз-рока, блюза и фанка. На твоих глазах оживут хиты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Бенни Гудмена, Джона Колтрейна. Регтайм сменяется свингом, за ним — ритмы модального джаза и авторские аранжировки легендарных композиций. Ты улыбнёшься, узнав знакомую мелодию, — но в новом, свежем звучании. Это не «ретро», это — живая, пульсирующая энергия джаза. Cool Groove Small Band - один из лучших джазовых ансамблей страны во главе с талантливым столичным тромбонистом и аранжировщиком Юрием Ковешниковым. 7 профессиональных музыкантов. Уникальный состав, мощный грув, виртуозное владение стилями — от классики до джаз-фанка и гранжа. Бери бокал с любимым коктейлем и приготовься к прогулке по всему минувшему столетию.