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100 лет джаза

Крыша Ibis, Киевская улица дом 2, этаж 5

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от 3800₽ до 6700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Джаз длиной в век — и один вечер на крыше, чтобы услышать всё. Стань героем классического голливудского кино: закат ложится на спины небоскребов, роковые красотки в вечерних платьях танцуют с джентльменами, официанты разносят коктейли. Звучит живой джаз — кокетливый, страстный, как в старом фильме. И ты — в самом сердце этой сцены. Оркестр Cool Groove Small Band расскажет историю джаза на языке музыки. Это концерт-путешествие по эпохам и стилям: от утончённого регтайма 30-х — до искромётного джаз-рока, блюза и фанка. На твоих глазах оживут хиты Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Бенни Гудмена, Джона Колтрейна. Регтайм сменяется свингом, за ним — ритмы модального джаза и авторские аранжировки легендарных композиций. Ты улыбнёшься, узнав знакомую мелодию, — но в новом, свежем звучании. Это не «ретро», это — живая, пульсирующая энергия джаза. Cool Groove Small Band — один из лучших джазовых ансамблей страны во главе с талантливым столичным тромбонистом и аранжировщиком Юрием Ковешниковым. 7 профессиональных музыкантов. Уникальный состав, мощный грув, виртуозное владение стилями — от классики до джаз-фанка и гранжа. Бери бокал с любимым коктейлем и приготовься к прогулке по всему минувшему столетию.

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