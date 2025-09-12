Культовые ромкомы нулевых в камерном мини-кинотеатре с закусками и напитками! В программе: 14:00 Блондинка в законе 17:00 Дрянные девчонки 20:00 Как отделаться от парня за 10 дней В меню: Фирменные канапе и брускетты, шампанское, only pinky десерты, чай, кофе, вода с лимоном и мятой. После каждого фильма будет небольшой интерактив с возможностью выиграть плёнки и сертификаты на проявку от «Луча» Билеты | 1790р. на один сеанс, но если идёшь с друзьями, то 1500р. с человека. Запись через ТГ