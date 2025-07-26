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Культовые ромкомы нулевых в камерном мини-кинотеатре с закусками и напитками! Из фильмов: «Блондинка в законе», «Дрянные девчонки», «Как отделаться от парня за 10 дней». Если идёшь с друзьями, то цена билета - 1500 руб. с человека :) Запись через ТГ по кнопке выше.
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