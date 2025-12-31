Воланд, кот и Новый год: волшебная встреча 2026 года в ,баре. Для того, чтобы ты полностью погрузился в атмосферу книг великого Михаила Афанасьевича, здесь собрали целую команду: ведущего, диджея и актёров известного красноярского театра, которые перевоплотятся в узнаваемых персонажей, сошедшие со страниц великих романов. Воланд, профессор Преображенский, Мастер и Маргарита и, конечно, кот Бегемот — эту ночь они проведут с тобой. Бренд-шеф Петр Хрущев подготовил меню из любимых новогодних блюд, которые просто обязаны быть на праздничном столе: селёдка под шубой, оливье, голубцы, хрустящий цыпленок, тот самый бутерброд с красной икрой и другие хиты. В баре, помимо классического меню с настойками, шотами, авторскими коктейлями из единственной барной лаборатории, будет действовать специальное предложение. + Будет фотограф, чтобы запечатлеть самые яркие моменты, а также будет тематическая фотозона, с которой ты сможешь провзаимодействовать и оставить там своё послание Стоимость на одного человека: 11 000 рублей, где 5000 рублей — входной билет, а 6000 рублей — депозит. Предзаказ обязателен. Бронь по номеру телефона.