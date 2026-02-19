Лекция, на которой рассмотришь новый жанр современного искусства — видео-арт. Он бывает ироничный, умный, религиозный и другой. В фокусе внимания — варианты трансформации искусства живописи и скульптуры в видео-арте и война с телевизором. Педагог: Александра Семенова-Ситникова — искусствовед, кандидат философских наук, доцент Гуманитарного института Сибирского федерального университета