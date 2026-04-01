Почему Зевс превращался в быка, а Геракл совершал подвиги? На лекции узнаешь ответы на главные вопросы греческой мифологии, разберёшься в «семейном древе» богов и поймёшь, как эти вечные сюжеты веками вдохновляли великих художников. Лекцию читает Дарья Пчелкина, кандидат культурологии, преподаватель истории искусства.