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  1. Красноярск
  2. События

Ты узнаешь его из тысячи: античные мифы в культуре

«Квартира академика», улица Академгородок, 66

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Почему Зевс превращался в быка, а Геракл совершал подвиги? На лекции узнаешь ответы на главные вопросы греческой мифологии, разберёшься в «семейном древе» богов и поймёшь, как эти вечные сюжеты веками вдохновляли великих художников. Лекцию читает Дарья Пчелкина, кандидат культурологии, преподаватель истории искусства.

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