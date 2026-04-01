Ты узнаешь его из тысячи: античные мифы в культуре
«Квартира академика», улица Академгородок, 66
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Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Почему Зевс превращался в быка, а Геракл совершал подвиги? На лекции узнаешь ответы на главные вопросы греческой мифологии, разберёшься в «семейном древе» богов и поймёшь, как эти вечные сюжеты веками вдохновляли великих художников. Лекцию читает Дарья Пчелкина, кандидат культурологии, преподаватель истории искусства.
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