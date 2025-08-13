Как классический театр Ho связан с авангардным танцем Буто? Это два искусства, которые лишь на первый взгляд кажутся противоположными, но на самом деле объединены глубинной философией тела и движения. Мастер Кацура Кан, изучавший Ho в школе Конго, раскроет, как принципы этого средневекового театра (медленность, минимализм, работа с «маской») повлияли на Буто. — Буто — бунт против традиций? Почему его основатели Хидзиката и Оно Кадзуо отвергали каноны театра Ho и Кабуки, но сохранили их суть — «трагедию за маской». — Тело как ландшафт: Как в Буто, как и в Ho, тело становится «местом памяти», соединяющим природу, историю и миф. — Практический опыт Кацура Кана. Объединение техник театра Ho (например, суру-аси — «скользящие шаги») с анархичным языком Буто в постановках. Кацура Кан — единственный в мире мастер, который одинаково глубоко владеет и Буто, и театром Ho. Его лекции — это всегда живой диалог, где академическое знание встречается с провокационным искусством. Формат лекции. Показ архивных материалов и дискуссия: ответы на вопросы о современном прочтении традиций. Кому будет интересна эта лекция Танцоры, актёры, перформеры, режиссёры — все, кто интересуется телесными практиками. Исследователи японской культуры — от средневековья до постмодерна. Кто интересуется современным искусством и хочет понять, как авангард рождается из диалога с прошлым. Мастер Кацура Кан Прямой ученик одного из основателей японского современного танца Буто, Тацуми Хиджиката. В свои 70 лет он продолжает активно путешествовать по всему миру — из Японии, Китая и Латинской Америки в США, Австралию и Европу, включая Россию. Он выступает на сценах, проводит мастер-классы в университетах и собирает международные конференции и симпозиумы по Буто, укрепляя связи между театральными группами и ценителями этого уникального искусства по всему миру.