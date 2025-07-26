Сочетание путешествия и яркого юмористического шоу. Представьте себе: ты заходишь на уютное судно, поднимаешься на крытую палубу и ощущаешь предвкушение приключения. Пока электрокатамаран «ЭкоходЪ» мягко движется по живописному Енисею, на сцене «Стендап Сибирь» начинаются выступления талантливых комиков. Их остроумие и искромётный юмор создают атмосферу веселья и лёгкости, а окружающая природа — вода, зелень и бескрайние горизонты — добавят особого колорита твоему вечеру.