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  1. Красноярск
  2. События

Стендап-круиз

улица Дубровинского, 1А

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Сочетание путешествия и яркого юмористического шоу. Представьте себе: ты заходишь на уютное судно, поднимаешься на крытую палубу и ощущаешь предвкушение приключения. Пока электрокатамаран «ЭкоходЪ» мягко движется по живописному Енисею, на сцене «Стендап Сибирь» начинаются выступления талантливых комиков. Их остроумие и искромётный юмор создают атмосферу веселья и лёгкости, а окружающая природа — вода, зелень и бескрайние горизонты — добавят особого колорита твоему вечеру.

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