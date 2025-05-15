Шоу-концерт кроссовер-группы «Эквилибриум», на котором ты сможешь представить себя внутри клипа. Кроссовер – музыкальный стиль, представляющий сочетание академической и поп/рок-музыки. Не так давно этот жанр вошел в список номинаций премии Grammy. В программу концерта войдут рок-хиты: Nirvana, Metallica, Цой, КиШ, Майкл Джексон; классические произведения в авторской рок-аранжировке: Эдвард Григ, Николо Паганини; а также авторские произведения группы. Концерт дополняет танцевальный и световой перформанс. Представь, что ты оказался внутри музыкального клипа. Хорошая история делает музыку еще богаче, вступая с ней в диалог. Танцевальный и световой перформанс придумали хореограф и балерина Яна Глухова и художник по свету Андрей Козлов. А соединила все составляющие в шоу режиссер Мари Булатова, которая не впервые сочетает в своих работах драму, концерт и перформанс, размывая границы жанров. Неон – яркий кричащий современный вечно сияющий жидкий огонь. Электрический заряд, проходящий через инертный газ, дает обещание счастливого будущего, которое уже наступило. Неоновая вывеска безудержно всхлипывает холодным светом, но не дает тепла. Одинокий человек появляется на перекрестке никогда не засыпающего города, несмолкающий поток неоновых огней преграждает ему путь. История начинается…