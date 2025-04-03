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Роспись виниловой пластинки акрилом. Цветочное поле

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова
проспект Мира, 12

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На интерактивном занятии участники сделают роспись акрилом на виниловой пластинке и создадут свою интерьерную картину. Что будет: - научишься работать с акриловыми красками; - познакомишься с основами смешивания цветов и получения сложных оттенков; - создашь свою неповторимую виниловую пластинку с пейзажем закатного цветочного поля. Ведущие мастер-класса — Анастасия Борисенко и Ксения Харченко, арт-педагоги Красноярского художественного музея, расскажут участникам, как находить вдохновение, выбирать цветовые гаммы, создавать текстуры и оттенки, использовать различные техники. Все необходимые материалы предоставляются за счет организатора в свободном доступе, а созданные своими руками работы участники смогут забрать с собой.

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