Центральный рынок — монументальный памятник советской общественной застройки, с уникальной архитектурой бетонного шатра Именно это необычное место на ночь превратится в танцпол — с шоукейсами ведущих электронных формаций нашего города Lost&The Sound и Санктум Внутри сохранится весь антураж рынка, а витрины дополнятся светом и звуком от компании ProTone Культурную программу вечера разнообразит пластически–поэтический перфоманс с живым выступлением поэтов и артистов