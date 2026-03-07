Выбор редакции
Продукты24: Рейв на рынке
Центральный рынок, Качинская улица, 64
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Центральный рынок — монументальный памятник советской общественной застройки, с уникальной архитектурой бетонного шатра Именно это необычное место на ночь превратится в танцпол — с шоукейсами ведущих электронных формаций нашего города Lost&The Sound и Санктум Внутри сохранится весь антураж рынка, а витрины дополнятся светом и звуком от компании ProTone Культурную программу вечера разнообразит пластически–поэтический перфоманс с живым выступлением поэтов и артистов
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи