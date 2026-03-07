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Продукты24: Рейв на рынке

Центральный рынок, Качинская улица, 64

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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Центральный рынок — монументальный памятник советской общественной застройки, с уникальной архитектурой бетонного шатра Именно это необычное место на ночь превратится в танцпол — с шоукейсами ведущих электронных формаций нашего города Lost&The Sound и Санктум Внутри сохранится весь антураж рынка, а витрины дополнятся светом и звуком от компании ProTone Культурную программу вечера разнообразит пластически–поэтический перфоманс с живым выступлением поэтов и артистов

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