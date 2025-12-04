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  1. Красноярск
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Прочувствовать

Bogdanova music, улица Карла Маркса, 102А

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

Музыкально-поэтический вечер, где ты сможешь услышать поэзию красноярских поэтесс Кристины Жиратковой, Веры Лизоркиной, Натальи Абраменко и Татьяны Исаевой, а также творчество поэтов, которое прочувствовали поэтессы. Вечер, где ты сможешь уйти на глубину своих чувств и переживаний, погрузиться в себя. У желающих заявить о себе со сцены будет возможность выступить со своим творчеством и с любимыми стихами не своего авторства. Музыкальный фон будет создавать Елена Богданова, которая также исполнит песни на стихи заявленных поэтесс.

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