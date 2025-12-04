Музыкально-поэтический вечер, где ты сможешь услышать поэзию красноярских поэтесс Кристины Жиратковой, Веры Лизоркиной, Натальи Абраменко и Татьяны Исаевой, а также творчество поэтов, которое прочувствовали поэтессы. Вечер, где ты сможешь уйти на глубину своих чувств и переживаний, погрузиться в себя. У желающих заявить о себе со сцены будет возможность выступить со своим творчеством и с любимыми стихами не своего авторства. Музыкальный фон будет создавать Елена Богданова, которая также исполнит песни на стихи заявленных поэтесс.