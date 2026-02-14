Талантливые поэтессы, влюблённые в поэзию, расскажут свои «истории любви» в рифмах, прочтут стихотворения любимых поэтов, а также попробуют вместе с тобой создать новую «любовную историю», зарифмованную прямо во время этого чудесного вечера. Каждый гость может воспользоваться микрофоном и прочитать любимое стихотворение. И, конечно, будет много красивой чувственной музыки. Выступают: Исаева Татьяна Абраменко Наталья Лизоркина Вера Жираткова Кристина Богданова Елена