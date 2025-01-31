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Поэтический вечер

«Квартира академика», улица Академгородок, 66

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Вечер, посвященный необыкновенным рассказам о поэтах в исполнении автора – писателя и поэта Эльдара Ахадова. Ты услышишь истории о том, как Пушкин спас Лермонтова, как его родственники поживают в Бразилии, что общего между русским поэтом Николаем Гумилевым и иконой перуанской поэзии Сантосом Чокано, в кого влюбился Велимир Хлебников в Баку и о многом, многом другом… Эльдар Ахадов - автор 96 книг, изданных на азербайджанском, английском, испанском, итальянском, китайском, русском и сербском языках. Выступление будет сопровождаться музыкальными пьесами в исполнении инструментального коллектива «Сибирь-band» под руководством Натальи Губарь. Вход свободный.

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