Проект «Истории за рамой» — встречу с подлинным произведением живописи и театральной импровизацией. «Истории за рамой» — новый уровень взаимодействия произведений искусства и зрителя. Участников в этом эксперименте сопровождают искусствоведы и актеры-импровизаторы. В этот раз «Истории за рамой» будут посвящены картине «Карнавал. Итальянки на балконе» Аполлона Мокрицкого. Вот как происходит событие по минутам. 60 минут — разговор о произведении искусства . Это будет искусствоведческое исследование произведения искусства. У участников — только факты, найдите в сюжете картины детали, которые раскроют ее смысл. Эту часть событий проведет Анастасия Кистова, директор нашего музея, искусствовед. 20 минут — перерыв. 60 минут — театральная импровизация. Красноярский плейбэк-театр с помощью сценических жанров и музыки оживляет историю гостей и их впечатления от картин. Актеры за пару секунд превратят рассказ в персональный спектакль. Автор проекта — Анастасия Кистова. Ведущие — Анастасия Кистова и Ирина Лукьянова-Лукасик.