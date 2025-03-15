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Плейбэк-театр в музее

улица Парижской Коммуны, 20/36

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2600₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Проект «Истории за рамой» — встречу с подлинным произведением живописи и театральной импровизацией. «Истории за рамой» — новый уровень взаимодействия произведений искусства и зрителя. Участников в этом эксперименте сопровождают искусствоведы и актеры-импровизаторы. В этот раз «Истории за рамой» будут посвящены картине «Карнавал. Итальянки на балконе» Аполлона Мокрицкого. Вот как происходит событие по минутам. 60 минут — разговор о произведении искусства . Это будет искусствоведческое исследование произведения искусства. У участников — только факты, найдите в сюжете картины детали, которые раскроют ее смысл. Эту часть событий проведет Анастасия Кистова, директор нашего музея, искусствовед. 20 минут — перерыв. 60 минут — театральная импровизация. Красноярский плейбэк-театр с помощью сценических жанров и музыки оживляет историю гостей и их впечатления от картин. Актеры за пару секунд превратят рассказ в персональный спектакль. Автор проекта — Анастасия Кистова. Ведущие — Анастасия Кистова и Ирина Лукьянова-Лукасик.

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